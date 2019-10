Politikerbingo i Storfjord?

leserbrev

Da det er mange som har stilt Spørsmål om hvordan dette kunne skje, tenker jeg å ta en liten gjennomgang fra valget og fram til dagens konstituering av nytt kommunestyre – hvor det nå er endelig avklart at TpL dessverre endte som et stort opposisjonsparti.

TpL vant valget, i form at vi fikk flest stemmer (38.4%). Vi fikk ut fra det inn 7 medlemmer i kommunestyret, som fulltallig består av 17 medlemmer. For å ha et flertall av de 17, må man ha minst 9 representanter, vi mangler altså 2 stk for å ha flertall. De andre parti fikk inn følgende antall: Høyre = 6, Ap = 2, Sp og MDG 1 hver. Ettersom ingen hadde flertall, måtte alle parti ut i forhandlinger, for å finne noen å samarbeide med – slik at det ble minst 9 til sammen.

Samme tilbud fra TpL

Alle parti snakket med alle, også TpL. Et av våre mulige flertall var samarbeid mellom TpL/Sp/MDG = 9. Vi oppfattet Sp som samarbeidsvillig, men det hjalp lite ettersom MDG viste oss ryggen. Med et nei fra sistnevnte hadde vi håp om at Ap med sine to representanter også var et mulig flertall. TpL rakte ut hånda til Ap og signaliserte at vi ønsket å gjenreise Arbeiderpartiet, men fikk avslag.

Ap hadde i realiteten samme tilbud fra TpL og Høyre om posisjoner, og var dermed det parti som kunne velge og vrake mellom TpL og Høyre. Vi vet nå at Ap ikke var interessert i å gjenoppbygge partiet, som en del fra TpL brøt ut fra for noen år siden, så den døren har de dermed selv lukket. Om den er låst, får framtiden vise.

Da to av tre småparti vendte TpL ryggen, forsto vi at ordfører var tapt for TpL. I våre forhandlinger med Høyre, var dermed tilbudet at de kunne få ordfører, mot at jeg ble varaordfører. Vi drøftet om TpL muligens kunne ha flertall i et av utvalgene, uten at det var et krav fra oss. Så i utgangspunktet kunne TpL/H ha samarbeidet, og ved opprettholdelse av 7 medlemmer i alle 3 utvalg, så ville både TpL og Høyre hatt 3 stk hver i alle, og småpartiene 1, noe som også ville vært mer riktig sammensatt ut fra valgresultatet.

Ordfører uansett

TpL og H hadde nesten til sammen 70% av alle stemmer, og et slik storsamarbeid ville uten tvil vært styringsdyktig, forutsigbart og stabilt. TpL/H har samarbeidet godt tidligere, og vi hadde ingen konfliktsaker i forhandlingene som krevdes nedfelt i noen plattform. Et samarbeid mellom TpL og Høyre hadde altså vært svært kurant å få til. Helt til slutt satt altså Høyre med valget – de hadde ordfører uansett – om måtte velge mellom TpL og Ap/MDG.

Oppsiktsvekkende valgte de, etter mitt syn, en litt mer kronglete vei til mål og frasa seg samtidig makt via færre posisjoner til seg selv! Samarbeidet med de små kostet 4 posisjoner, og om alliansen vil stå seg i alle typer saker, får tiden vise. Jeg kan ikke se for meg at MDG og Høyre skal stå sammen i kamp om for eksempel scooterløyper.

Ikke begrunnelse

I media leser vi at H/Ap/MDG har laget politisk plattform, MDG er fornøyd pga god miljøplattform, mens Ap har vært opptatt av strategi for de saker de ikke er enig i. Høyre som selv kunne hatt 9 stk i utvalg via TpL, sitter ribbet igjen med to i formannskapet, to i drift og en i levekår. De ga altså bort 4 posisjoner til Ap og MDG, for å få til samarbeidet med de to, som hadde hhv. 13.4% og 7.3% oppslutning. Og hva de ellers har krevd i den politiske avtalen, det gjenstår å se. Ap og MDG skal selvsagt sette spor i kommende budsjett, så her har Høyre laget merarbeid til seg selv. TpL sitter om ikke annet som vinner i utvalgene, for der er vi fortsatt representert med 3 i alle, så i bunn og grunn er det kanskje TpL som allikevel må inn å redde Høyre, når/dersom en av de to små utkårede slår seg vrang.

TpL har aldri fått noen god begrunnelse for at også Høyre dumpet oss. Vi forsøkte å argumentere for at 7 av 10 velgere har svart at enten TpL eller H burde styre, og at vi ved samarbeid samlet sett ville representere hele kommunen. Høyre mente tydeligvis ikke det samme, og flere har etter dette tatt til ordet for at det nok dessverre er stedstilhørighet som har veid tyngst. H/Ap/MDG har alle sterk tilknytning til Skibotn, via sine medlemsmasser – og da kan vi kanskje forstå valget til Høyre?

Så til overskriften – det ble som i vanlig bingo; man vet ikke hvem som vinner og alle har like sjanser, uavhengig av om man sitter med 7 spillebrett eller 1. Og til slutt får jeg si som et nesten kjent sitat; kommunevalg er som en eske konfekt – du vet aldri hva du får