Denne konkurransen er mer enn bare en kunnskapskonkurranse, det er en måte å utforske verden på

leserbrev

“Life is unfair” er noe læreren vår alltid sier til oss når et eller annet skjer. Som når vi taper en debatt vi følte gikk i vår favør og det ikke er lov til å anke, eller når vi får reise hele veien til Afrika med skolen vår og møter en drosjesjåfør som har arbeidet hele livet og håper å kanskje få reise når han pensjonerer seg. Eller som når vår skole gang på gang på gang får flinke elever invitert videre til verdensmesterskap innenfor akademi, og vi ikke har råd til å delta.

World Scholar's Cup: Representerer Norge når de drar til Sør-Afrika på fredag På fredag drar elevene fra Nord-Troms videregående skole på World Scholars Cup i Sør-Afrika, som de eneste fra Norge.

I september 2019 deltok jeg og fem andre elever – til sammen to lag - på en konkurranse som heter World Scholar’s Cup. Det er en årlig internasjonal kunnskapskonkurranse som tar for seg fagene vitenskap, litteratur, samfunnsfag, kunst & musikk, historie og ett dynamisk fag som kalles “Special Area”. Hvert år velges et nytt pensum innenfor disse fagene som konkurransen skal handle om, og i år var det pensumet “A World on the Margins”, der hovedfokuset var på undertrykkelse og marginalisering. For å være med i konkurransen må man delta på vegne av skolen sin. Man deltar i et lag på mellom to og tre personer, og det første steget er å bli med på en regional runde arrangert av en skole. I Norge finnes det kun to årlige regionale runder, én i Elverum og én i Nordreisa. Dersom et lag gjør det bra på den regionale runden blir de invitert med videre til en global runde, som arrangeres i diverse land som velges årlig. Lagene som gjør det best på de globale rundene får være med videre til det som kalles Tournament of Champions ved Yale University i New York, USA.

Skoler fra over 70 land deltar årlig i WSC, deriblant dem vår skole, Nord-Troms Videregående. Vi har vært med siden 2016 og har fra starten av hatt gode resultater. Allerede det første året gjorde laget fra Nordreisa det bra nok til å komme seg til Yale University. Det var også den siste gangen vi kom så langt, selv om flere andre lag har blitt invitert dit. I både 2017 og 2019 ble lag fra Nord-Troms Videregående invitert til Yale, og begge gangene har skolen måtte sett på det som for vanskelig å skaffe ressursene til å reise videre.

Skolen vår valgte å være med i dette programmet for å gi en mulighet til de elevene som ønsker å strekke seg på det akademiske, særlig iblant dem de som ikke opplever de blir utfordret nok i skolegangen og som ønsker å lære mer. I alle år har elevene som ønsker fysiske utfordringer hatt denne muligheten, og skolen vår har alltid gjort det bra på det praktiske – med programmer for ski, fiske, fotball, og så videre – men aldri før har det eksistert et akademisk alternativ. I gangen på skolen vår har vi en årrekke med pokaler for alle slags sportslige mesterskap. Vi er spesielt stolte over en skilinje som er god nok til at den finansieres av utenforstående fond. Derfor er det spesielt imponerende at så mange av elevene våre har gått videre med World Scholar’s Cup, år etter år. Det er også derfor det føles så urettferdig når vi ikke får reise lenger, når vi ser at de lokale bedriftene og personene vi har tidligere fått bruke til å finansiere oss er på tur til å gå tom for ressurser og drivkraft. Loppemarkeder, utallige lotterier og sponsing kan ikke vare lenge på et lite sted ute i Nord-Troms, men det betyr ikke at vi har mindre intelligente, villige eller motiverte elever enn ellers i landet.

I september 2019 deltok jeg og fem andre personer på en global runde i Durban, Sør-Afrika. Vi har enda ikke finansiert turen ferdig, og dette er noe som kan gjøre at skolen vår ikke lenger kan verken være vert for WSC eller sende flere lag dit i fremtiden. Det er vanskelig for en liten skole å tjene nok penger til å sende elever på en ellers ufinansiert konkurranse. Man må betale for flybilletter, hotell og registreringskostnader (rundt $950 per person). På tross av dette håper jeg og mitt lag inderlig på et siste mirakel, på muligheten til å få dra til Yale og fortsette konkurransen. Vi vet at vi har mer å gi dersom vi får sjansen til det, men det er mer enn bare penger som skal til. Skolen må sende en lærer som kan være med og organisering av turen tar også mange ressurser. Ressurser vi ikke har mer av. Konkurransen i Yale tar sted allerede i november, og derved har vi kun én måned på oss - én måned til å finansiere turen, til å overtale skolen, én måned til å gjøre oss klar til konkurransen, til debattering, stilskriving, og prøver, til både individuelle- og gruppeoppgaver. Og vi vet at selv om vi ikke drar, selv om vi sparer disse ressursene til fremtidige lag, så er det ingen forsikring på at flere lag vil kunne dra, for slik som det ser ut nå er det få ressurser igjen der vi er.

Det finnes et meg som eksisterte før min deltakelse i årets konkurranse, og det finnes et meg etter. Den jeg er som eksisterer nå er mer motivert, har mer lærelyst. Jeg så en verden åpne seg for klassekameratene mine, for laget mitt. For enkelte av dem var det første gang de hadde noen gang reist utenfor Skandinavia, og de personene de er i dag er ikke de samme de var for kun to uker siden. Jeg har aldri sett inspirasjon brenne i øynene deres på samme måte som jeg så den dagen vi fikk invitasjonen videre til Yale. Det som skinte mest, var gleden og stoltheten over å ha gjort det bra. Jeg så et ønske om å gjøre det bedre, om å gå gjennom all svetten og alle tårene om igjen. Denne konkurransen er mer enn bare en kunnskapskonkurranse, det er en måte å utforske verden, å skape bånd mellom nasjoner. Når vi fikk representere skolen og landet vårt på det som kalles Cultural Fair under konkurransen i Durban følte vi oss mer stolte av opphavet vårt enn noen gang før. Det var en sann fornøyelse å dele reinsdyrkjøtt og tørrfisk med folk fra Botswana, å få smake larver og godteri fra dem i gjengjeld.

Vi håper inderlig at vi får dra videre, men enda inderligere at denne sjansen, denne muligheten, vil fortsette å eksistere for andre i fremtiden. Og for å få til dette er vi villige til å prøve alle muligheter. Det vi trenger er ikke bare pengene til å praktisk få det til, men også at konkurransen skal bli mer kjent blant skoler og folk i Norge, at det skal åpne seg for andre, også de utenfor Nord-Troms videregående og Elverum.

“Life is unfair,” sier læreren vår alltid. Men siden det er lett å ta fra det ordtaket at noen ganger er det ingenting å gjøre med det i en urettferdig situasjon, husker han alltid å legge til, “and it is our job to bring justice to the world.” Derfor håper jeg nå at dette brevet kan gjøre noe, om ikke annet å så et frø for fremtiden, å hjelpe å gjøre konkurranser som World Scholar’s Cup og dets like mer kjente, å gi denne muligheten til lærdom til flere elever fra Norges barne- ungdoms- og videregående skoler.

Tusen takk for alt av interesse og velvilje. Jeg setter pris på alt av råd og tips til veien videre, og jeg håper virkelig at norske myndigheter og folk vil gjøre noe for dette utrolige formålet.