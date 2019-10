Viken + Troms Finnmark = Sant

leserbrev

*Nei, dette er ikke et forslag om å slå sammen Viken og Troms&Finnmark, selv om det hadde vært akkurat like logisk som resten av regionreformen til de borgerlige.

I forrige uke var jeg i Vadsø på For Finnmark sitt åpne møte om reversering av fylkene Troms og Finnmark. Med på møtet var blant annet representanter fra nye Viken fylke. Det var et utrolig inspirerende møte med masse folk og mange gode innlegg fra talerstolen. Temaet for møtet var hvordan vi skal rigge oss for reversering. Jeg vil takke organisasjonen For Finnmark for at de holder liv i den viktige debatten og at de ser fremover i den viktige tida vi går inn i. Uten dere hadde ikke optimismen i de tvangssammenslåtte fylkene vært like stor som den er nå.

Det er god grunn til å tro at det nye storfylket i nord har kort levetid. AP, SP og SV har blitt enige om at det skal søkes om oppheving. Flere partier i det nye fylkestinget er enige. Samme er situasjonen i både nye Viken og nye Innlandet fylket. Det vil være smart å samarbeide med disse om prosessene frem mot opphevinga, både tvers av fylkesgrensene og tverrpolitisk, og jeg har all tro på at vi klarer å finne sammen i denne fortvilende situasjonen vi ikke ønsker å være i.

Det er langt dette landet, og det meste er nord. Både Troms og Finnmark er store nok fylker fra før, og blir enorme når de slås sammen. Jeg tror ikke Høyre, FrP, venstre og Krf har tatt innover seg hvor lange avstandene her oppe er.

Jeg mener at det ikke er hensiktsmessig å dele opp landet bare etter folketall. Man blir pent nødt til å ta hensyn til geografien. Da jeg reiste fra Finnsnes i midt-Troms til Vadsø i øst-Finnmark tok det 22 timer fra jeg dro hjemmefra til jeg var hjemme igjen. Det er ironisk at de som kom fra Oslo har en enklere reisevei til finnmarkshovedstaden enn det jeg har, og det gir en god pekepinne på hvor langt det nye fylket vårt blir. Regjeringen viser ingen forståelse for avstandene her i nord. Det tar både tid og koster mye penger å reise rundt, noe som gjør at det blir en krevende fylkeskommune å drive.

Hovedargumentet for regionreformen var at man ønsket å rigge fylkeskommunene til flere oppgaver, og da måtte vi bli større. Resultatet vi ser i dag, der fylker som for eksempel Nordland og Møre&Romsdal får stå alene, samtidig som nye Viken får 1,2 millioner innbyggere gir ingen mening. Fakta er at fylkene nå blir så ujevne størrelsesmessig at regjeringen umulig kan gi alle fylkene flere og større oppgaver. Selve hovedideen for fylkessammenslåingen er dermed lagt i grus, lenge før vi allerede har startet.

Jeg har håp. Vi fra SV gikk til valg på å oppheve sammenslåingen av fylkene, og det skal vi levere på. Vi tror ikke på tvang, vi tror på fornuft. Vi tror på Finnmarkingenes egen vurderingsevne. Dere har sagt at dere har kompetansen som trengs, at dere vil bestå som eget fylke og at det er dere som kjenner Finnmark best. Det skal lyttes til, og vi hører dere klart og tydelig. Finnmark fikk folkeavstemming, og stemte imot. Vi fra Troms fikk aldri samme muligheten, men alle meningsmålinger og valgresultatet viser at folk i Troms heller ikke ønsker dette. Nå har det blitt rødgrønt flertall i det nye fylket, og det er jeg veldig glad for. Den største og viktigste jobben vi sammen skal gjøre er å sørge for at det nye storfylket blir et midlertidig prosjekt. Vi skal også sikre gode tjenester til begge fylkene i hele fylkestingsperioden. Da må vi ha en god organisasjon som kan gjøre det. Vi har i dag to gode fylkeskommuner med dyktige ansatte, så jeg tror det kommer til å gå veldig bra. For det går fint an å ha to tanker i hodet samtidig, der man både fortsetter å levere det vi skal samtidig som vi forbereder oss til tilbakerigging. Vi må ha «oppheving» i panna i vedtakene vi gjør i det nye fylkestinget, sånn at prosessen med å ta fylkene tilbake ikke blir for krevende. Også må vi få rødgrønt flertall ved stortingsvalget i 2021. Det skal vi klare!

Jeg er utrolig takknemlig for tilliten jeg har fått fra velgerne, og jeg gleder meg til å ta fatt på den viktige jobben som skal gjøres! Jeg er glad i Finnmark og glad i Troms, men vi passer best som gode naboer og samarbeidspartnere- ikke som en tvungen region.