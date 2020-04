Krigen – og våre kamper!

leserbrev

Den 8. april 1940 var det enda ikke krig i Norge, men på denne dag ble det faktisk avfyrt skudd mot tyskerne. Kl 23:30 den 8. april skjøt norske nøytralitetsvakter varselskudd for å få stanset tyske krigsskip utenfor Rauøy fort i ytre Oslofjord. Bevoktningsfartøyet «Pol III» blir pepret med skudd fra det tyske skipet «Albatross».

Terje Ansgar Eriksen Alder: 54 Yrke: Daglig leder i Senter for Nordlige Folk Bosted: Sørkjosen, Nordreisa Skriver helst om: Arbeidsliv og kultur

I morgen er det 9. april og da markerer vi krigsutbruddet i Norge, og fem lange krigsår ventet folk og fe i Norges land. Lite visste man da om at det skulle være dramatiske kamper i Narvik, eller at Nord-Troms og Finnmark skulle bli nedbrent. Menneskeskjebner ble beseglet i kamp og strid, eller formet på flukt til Sverige – eller at man vervet seg og ble med i tjeneste for de allierte styrkene.

Min onkel, Ingvart Marenius Eriksen, fra Vannet i Manndalen, var en av dem som meldte seg til tjeneste for landet. Han tjenestegjorde i handelsflåten under det som kaltes Nortraship (The Norwegian Shipping and Trade Mission) under krigen. Han var født den 29. juli i 1923, og var derfor bare 17 år ved krigsutbruddet. Først flyktet han til over fjellene til Sverige. Tidligere hadde hans eldste bror flyktet over til Sverige etter å ha deltatt i kampene ved Gratangen. I 1944 gikk ferden fra Sverige med et Amerikansk transportfly til Skottland, og siden dro han som frivillig sammen med mange andre til Amerika for å starte sin jobb som sjømann. Her ble det mange turer over Atlanteren med utstyr og forsyninger til Europa, faktisk ble det hele 23 turer over Atlanteren for Ingvart. Han var messegutt på skipet D/S Harald Torsvik. På disse turene var de også utsatt for å bli torpedert. I 1946 kom han hjem igjen, og det var først på 90-tallet at han mottok en utmerkelse for sin innsats under krigen. Den 28. mars i år tok Ingvarts reise slutt og han ble begravd i går i Manndalen. Med det tok både en krigsseiler, familiefar og en god forteller farvel. Ære til han og hans generasjon!

I disse dager så gjennomlever vi en nasjonal og global krise, og vi kjenner enda ikke til slutthistorien for den. Når en nasjon – eller for den del hele kloden – er i en krisesituasjon, så vil en oppleve at vi får se det beste – og det verste – i folk. Til nå har vi sett tendenser til hamstring, vi har sett at smittede personer ikke bare har valgt å ikke følge anbefalingene fra myndighetene – man aktivt vært rundt og deltatt på fester. Vi har sett at noen forsøker å score forretningsmessige poeng, og vi har sett at noen agiterer og bagatelliserer. Av verdens ledere så ser vi ulike tilnærminger. Skolene og helsevesenet tar i bruk både teknologi og klokskap i sin tilnærming, og mange yrkesgrupper som tidligere har hatt lavstatus framstår nå som helter. Mange trår til for å hjelpe de som trenger det, og ikke minst tar vi mer aktivt i bruk teknologi til å løse mange utfordringer i hverdagen.

Det er i krisesituasjon at man trenger gode ledere som kan ta beslutninger og kommunisere ut disse. Vi trenger også at befolkningen er lojale til beslutningene som er tatt, og at man etterlever de råd som fagmyndigheter gir. Jeg synes at landets regjering har håndtert krisen bra, og lokalt så ser jeg at kommunene i Nord-Troms framstår som både framoverlente og troverdige i sin håndtering av krisen.

Jeg mener at nå trenger myndighetene og øvrigheten ro til å håndtere situasjonen, og ber om at man er lojale til råd som blir gitt og beslutninger som blir tatt. Det er ikke alt man trenger å være enig i, men det bidrar ikke positivt når man agerer med ulike motiv i angrep på myndighetene eller kommuneledelse.

Når situasjonen er under kontroll igjen, og tingene stabiliserer seg – så kan vi ta fatt. Da er tiden inne for refleksjon og debatt. Da håper jeg at vi kan ta fatt på gode verdidebatter, sett i lys av hva vi nå har erfart, for kanskje å se at både lokalt, nasjonalt og globalt så bør vi gjennomføre paradigmeskifte innen både etikk, men også kanskje se på andre forretningsmodeller og andre måter å bygge samfunn på. Hvordan måles verdi? Hvordan skaper og fordeler vi verdi? Kan man se verdi i lys av andre paramenter enn penger? Kan samfunn styres og skapes med hovedgrunnlag i hva som er sunt for klima og miljø, og ikke minst menneskelig helse? Har det noen hensikt å fortsette med høy intensitet å berike den såkalte 1-prosenten som eier og arver rikdom?