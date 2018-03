Høyre holder hastemøte tirsdag morgen

innenriks

NTB får opplyst at Venstre holder hasteinnkalt gruppemøte klokken 9 tirsdag morgen. Arbeiderpartiets stortingsgruppe møtes klokka 8.

Tirsdag klokken 10 skal Stortinget behandle Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Alle opposisjonspartiene med unntak av KrF har varslet at de vil stemme for. KrF diskuterer saken i et landsstyremøte på Stortinget mandag ettermiddag. Klokken 15 hadde Frp gruppemøte der også statsrådene deltok. Dette møtet ble avsluttet etter kort tid. Justisminister Sylvi Listhaug deltok ikke på møtet.

Statsminister Erna Solberg svarte mandag ikke på spørsmål om saken.

– Det er slik at jeg kommer til å besvare de spørsmålene i Stortinget i morgen, og jeg har ikke tenkt å prosedere disse sakene i mediene, sa hun mandag.