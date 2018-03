Politiet frafaller drapssiktelse etter mistenkelig dødsfall i Oslo

innenriks

– Grunnen til dette er opplysninger som fremkom under obduksjonen. Denne tyder på at avdøde ikke er påført skader, men er død av naturlige årsaker, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Den nå løslatte mannen er en nordmann i 60-årene som er bosatt i Oslo. Mannen ringte AMK-sentralen i 3-tiden natt til fredag og fortalte at det lå en livløs mann i en leilighet han befant seg i på Sandaker. AMK-sentralen varslet deretter politiet.

På bakgrunn av de samlede opplysningene valgte politiet å gå til pågripelse av mannen, opplyste politioverbetjent Anne Alræk Solem ved seksjon for etterforskning av alvorlig vold i Oslo politidistrikt til NTB fredag ettermiddag.

Den siktede mannen ble løslatt etter avhør.

– Hans forklaring har styrket konklusjonen om at dette ikke er et drap. Utgangspunktet for siktelsen var begrunnet i funn på åstedet i tillegg til andre opplysninger, heter det i politiets pressemelding.

De pårørende er varslet om utviklingen i saken og resultatet av obduksjonen.

