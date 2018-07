30 dager over 30 grader

innenriks

Det varme været har satt preg på Norge i sommer. For bøndene har det betydd fôrkrise, mens det for iskremprodusentene har betydd salgsrekorder.

Fredag skriver Meteorologisk institutt på Twitter at det hittil i år har vært registrert 30 såkalte tropedager i Norge, altså dager med temperaturer over 30 grader.

Aller varmest på fredag var det på Kise målestasjon i Ringsaker i Hedmark. Her ble det registrert en maksimumstemperatur på 31,2 grader.

Kan bli flere tropedager

Ifølge vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt er det gode muligheter for at det blir enda flere dager over 30 grader den neste tiden.

– Vi skal ikke utelukke at det blir over 30 grader i indre strøk av Østlandet i helgen. Det er også gode muligheter for høye temperaturer i Sør-Norge i neste uke, og da kan det også fort bli over 30 grader, sier Livik til NTB.

Værrekord i nord

Også lengst nord i landet har de fått kjenne på varmen denne uken. Natt til torsdag ble den nest varmeste natten i Norge i nyere tid registrert på Makkaur fyr på Finnmarkskysten. Da var den laveste temperaturen som ble målt i løpet av natten, hele 25,5 grader.

Fredag ble det over 30 grader på dagtid også i Finnmark, med 30,5 grader som det varmeste på Svanvik målestasjon i Sør-Varanger.

Meteorologen tror ikke på temperaturer over 30 grader i Finnmark de kommende dagene.

– Noen steder helt øst i Finnmark kan likevel få over 25 grader lørdag også, sier Livik.

