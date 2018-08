Maridalen-siktet ikke lenger mistenkt for drap

innenriks

Lie, tidligere Johnny Olsen, ble siktet for drap og likskjending i forbindelse med at en mann i 30-årene ble funnet forbrent og død ved en teltplass i Maridalen 18. juli i år.

– Nå er det kun likskjending som er et tema. Det er på bakgrunn av vår etterforskning som har vist at mistanken om drap er blitt svekket, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til VG.

Det er opp til statsadvokaten hvorvidt drapssiktelsen mot Lie blir henlagt, men Kraby understreker at politiets mening er at det ikke lenger er grunnlag for en slik siktelse.

– Men bevisene i saken som sådan viser at det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke ham for likskjending, sier politiadvokaten, som understreker at politiet fortsatt etterforsker saken for fullt.

Til tross for at han ikke lengre er mistenkt for drap, ble Lie varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud etter fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag.

Fengslingskjennelsen er anket, opplyser Lies forsvarer Benedicte Sunde Jamth til Dagbladet.

– Det er riktig at min klient ikke har noe med denne saken å gjøre. Han er fornøyd med at siktelsen frafalles, men er veldig uenig med varetekten, sier Jamth til avisen.