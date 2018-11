Stor jodmangel blant gravide

innenriks

Publikasjonen bekrefter samtidig at jodmangel hos mor kan gi større risiko for at barnet får språk- og læringsproblemer i skolen, som ny forskning fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser.

Jod har én funksjon i kroppen, som er å inngå i stoffskiftehormonene tyroksin og trijodtyronin som produseres i skjoldbruskkjertelen. I fosterlivet er stoffskiftehormonene viktige for nervecellenes og hjernens utvikling.

– Det er særlig bekymringsfullt at jodinntaket blant kvinner i fruktbar alder, gravide og ammende er lavt. Dette kan ha følger for neste generasjon siden stoffskiftehormonene er viktige for fosterets utvikling av nervecellene og hjernen, sier seniorforsker Anne Lise Brantsæter ved FHI.

95.000 mødre har deltatt i MoBa-undersøkelsen, som slår fast at de fleste har en mild eller moderat jodmangel. Resultatene tyder på at forebygging av jodmangel bør starte tidlig, slik at kvinner har bra jodstatus i god tid før det er aktuelt å få barn, mener Brantsæter.

‒ For å sikre at alle barn får et best mulig utgangspunkt i livet, er det viktig å forebygge jodmangel hos alle kvinner i fruktbar alder.

Jod er et næringsstoff som må tilføres via kosten. Melk, yoghurt og hvit saltvannsfisk er de viktigste kildene. Helsedirektoratet anbefaler bruk av kosttilskudd med jod til alle som har lavt inntak av disse matvarene.

