870 millioner kroner til fri forskning

– Det vil sikre god, langsiktig finansiering til forskere som kan utvikle seg til å bli internasjonalt ledende innenfor sine felt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Unge forskertalenter er en støttekategori under Fri prosjektstøtte for å gi unge og spesielt lovende forskere mulighet til å utvikle egne prosjekter. Neste år får 34 nye unge forskere støtte på mellom 4 og 8 millioner kroner i inntil fire år. 44 prosent av dem er kvinner.

– Nå får 34 av våre mest lovende, unge forskere mulighet til å forfølge egne ideer, skape sin egen forskningsvei og etablere en egen forskergruppe. Vi ser også at mange av våre unge talenter lykkes på de europeiske konkurransearenaene. Det tyder på at den norske satsingen på forskertalenter og fremragende forskning virker, sier Nybø.

I tillegg får 58 erfarne forskere mellom 5 og 10 millioner over fire år, og det deles ut 15 såkalte mobilitetsstipend. De gir mulighet for et forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon og verdifull internasjonal erfaring

Fri prosjektstøtte er en åpen konkurransearena for forskning innenfor alle fagområder. Forskere står fritt til å søke om penger til det de selv vil forske på, og bare de beste prosjektene når opp i konkurransen.

