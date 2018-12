Den siktede i Ski-bombesaken slipper isolasjon

innenriks

Lagmannsretten har imidlertid gjort én endring i sin kjennelse. Punktet som gjelder fullstendig isolasjon av den varetektsfengslede mannen, går ut.

Den siktede mannen, som er i begynnelsen av 40-årene, ble sist lørdag varetektsfengslet i fire uker i Halden tingrett.

I likhet med tingretten mener også lagmannsretten at vilkårene for brev- og besøksforbud er oppfylt i hele fengslingsperioden.

Retten har vurdert om brev- og besøkskontroll er tilstrekkelig, men har kommet til at etterforskningen er i en så tidlig fase at det ikke er mulig å gjennomføre en kontroll som er effektiv, og som ivaretar hensynet til etterforskningen. Her legger lagmannsretten særlig vekt på at det er uavklart om det er flere gjerningspersoner involvert.

Mannen anket avgjørelsen i tingretten på stedet. Siktedes forsvarer, advokat John Christian Elden, sa til VG at klienten hans ikke erkjenner å ha sendt bombepakken som kom per post og ble levert til politiets postrom i Ski.

– Fengslingsgrunnlaget er primært faren for at han kan påvirke andre involverte. Og så lenge han sier han ikke har sendt pakken, så må andre være involvert, sa Elden.

Da bomben ble sendt til politiet i Ski sist onsdag, kom mannen i søkelyset temmelig raskt på grunn av hans forhistorie med politiet.

