26 år gammel kvinne omkom i jordskredet i Orkdal

innenriks

Raset, som var rundt 60 til 70 meter langt og 39 meter bredt, traff kårboligen på et småbruk i Råbygda i Orkdal sent fredag kveld.

Kårboligen var leid av en familie på fire. To av dem, den 26 år gamle kvinnen og faren hennes, var inne i huset da raset gikk. Faren kom seg ut og fikk varslet politiet, men datteren hans mistet livet, melder NRK.

– Familien har det veldig tungt. Man kan jo bare forestille seg hvor tungt det er å miste ei datter på 26 år, sier lensmann Tor Kristian Haugan til rikskringkasteren.

De store jordmassene fikk huset til å skli av grunnmuren. Kårboligen ble totalskadd, og store deler av sokkelen ble begravd i jord.

NVE hadde utstedt farevarsel på gult nivå for jordskred i området i forkant av raset. Assisterende rådmann Steinar Gaustad i Orkdal kommune sier til Adresseavisen at familien har vært maksimalt uheldig, og at mange i lokalmiljøet er preget.

– Folk blir berørt når det skjer noe slikt helt uforutsett i nabolaget, sier Gaustad. Han legger til at mange har vært bekymret for om det skal gå flere ras og om andre hus kan være i fare.

(©NTB)