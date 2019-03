Evakueringen av cruisepassasjerer vil ta tid

innenriks

Cruiseskipet, som ved 14-tiden sendte ut mayday-melding om at det drev mot land på Hustadvika utenfor Fræna kommune i Møre og Romsdal lørdag, gikk i 3-tiden natt til søndag for egen maskin. Tre av fire motorer fungerer igjen. Planen er at det skal ta seg til Molde.

– Evakueringen vil ta noe lengre siden skipet må seile vekk fra land, sier redningsleder Eirik Walle i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB. Han sier det vil ta flere timer før skipet er på plass i Molde.

Når det blir lyst igjen søndag morgen, skal to ankerhåndteringsfartøyer slepe båten mot Molde for sikkerhets skyld, siden skipet har fått motorstopp tidligere. Det er ventet at det vil ta flere timer før skipet er på plass.

Natt til søndag pågikk redningsaksjonen for fullt. I 3-tiden var 262 passasjerer av 1.373 personer om bord evakuert.

Like før klokken 2 opplyste politiet at 16 personer er sendt til sykehus eller legevakt og opplyste at det ikke vil bli gitt mer informasjon før søndag morgen. Tre personer er alvorlig skadd.

Fræna kommune vil holde pressekonferanse søndag morgen klokken 8.00 i forbindelse med evakueringen av cruiseskipet og lasteskipet på Hustadvika.

Henter folk med helikoptre

Det har vært svært høye bølger rundt skipet. Natt til søndag løyet vinden noe, fra liten storm til stiv kuling, som tilsvarer fra 25–20 meter per sekund ned til 15 meter per sekund. Værforholdene skaper også utfordringer for redningsarbeidet. Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) har tre helikoptre som henter personene om bord. Disse tar om lag 15 personer hver.

Av de 1.373 personene om bord er 915 av disse passasjerer, flesteparten av de rundt 900 passasjerene kommer fra USA og Storbritannia. Besetningen på 458 personer består av ulike nasjonaliteter. Ifølge VG kapteinen og staffcaptain finske og chiefen norsk. I tillegg er det to norske loser om bord.

Ved 18.30 fungerte kun én motor, og det var fare for at skipet kunne drive mot land. Senere på lørdagskvelden begynte tre av motorene å fungere igjen.

Frakteskip fikk også trøbbel

Også et frakteskip, lasteskipet Hagland Captain, fikk trøbbel på Hustadvika, et drøyt 10 nautiske mil langt åpent havstykke i skipsleia mellom Molde og Kristiansund. Rett før klokka 19 mistet lasteskipet motorkraft og fikk slagside i samme området som cruiseskipet befant seg i.

Mannskapet på ni måtte evakueres umiddelbart, noe som forsinket evakueringen av cruiseskipet. Ifølge NRK fraktet lasteskipet tømmer, og noe av dette skal ha havnet i sjøen.

– Vi hentet alle de ni fra lasteskipet opp fra sjøen. De hoppet i vannet en etter en fordi det var altfor utfordrende å få dem opp direkte fra båten, sa Per Fjeld til NTB lørdag kveld.

Alle de evakuerte fra de to fartøyene ble samlet på samme sted, i Brynhallen i Fræna kommune. Ifølge Fjeld er ingen av de ni fra lasteskipet Hagland Captain skadd.

Alvorlig skadd

Helse Møre og Romsdal har økt beredskapen i forbindelse med evakuering av cruiseskipet.

Passasjerer som er kommet i land, forteller om kuttskader fra knust glass, blant annet. Noen av de skadde har fått benbruddskader. Noen ble redde under evakueringen, men redningsmannskapene får skryt.

Fræna kommune, samt nabokommunene Molde og Kristiansund, har satt krisestab for å håndtere evakueringen.

– Det er en dramatisk situasjon. Vi er forberedt til å ta imot alle om bord på cruiseskipet. Vi planlegger også hvordan vi skal håndtere situasjonen videre, siden det ser ut til at det kan bli en lengre aksjon, sa varaordfører Jan Arve Dyrnes i Fræna kommune til NTB klokken 1.30.

Evakueres

Politiet etablerte lørdag kveld et mottak på land i Brynhallen. Det er HRS som koordinerer hjelpearbeidet, men både politi, sivilforsvaret, mange frivillige fra Røde Kors og Heimevernet bistår.

Leder i Bryn IL, Jo Potter Nerlandsrem, sa til Romsdals Budstikke at de vil gjøre det de kan for å hjelpe til.

– Idrettslaget mobiliserer nå. Folk i bygda er på vei til Brynhallen for å hjelpe til som best vi kan, sa han da evakueringen var igangsatt.

