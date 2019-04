Røde Kors: Halvparten så mange skadd i påsken som i fjor

innenriks

Røde Kors har i påskeferien behandlet totalt 464 skader, i forhold til 957 skader i fjor.

På årets siste påskedag kan organisasjonen konkludere med 194 oppdrag totalt i løpet av påsken, langt færre enn i fjor hvor det samme tallet var 338.

– Vi kan nok takke godt og varmt vær for at vi har unngått alvorlige ulykker denne påsken, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Hun sier at det varme været gjør at folk klarer seg bedre selv i fjellet. I fjor var påsken nesten én måned tidligere enn i år og Røde Kors behandlet da 957 skader – det høyeste tallet siden de begynte å føre oversikt for over ti år siden.

Årets forholdsvis sene påske har imidlertid vært den roligste på fem år, opplyser Røde Kors.

– Vi ønsker å takke alle våre frivillige som har bidratt til at denne påsken ble trygg og god for dem som har feriert rundt om i landet, sier Løvik.

I påsken har Røde Kors Hjelpekorps hatt over 1.200 frivillige i beredskap fordelt på landets 150 vaktstasjoner.

