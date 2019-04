Mann og kvinne funnet døde i skogsområde i Trondheim

innenriks

Det døde paret ble funnet av en turgåer i Estenstadmarka sørøst for Trondheim sentrum i 15-tiden onsdag.

– Dette er to voksne personer, en mann og en kvinne, og de bærer preg av å ha ligget lenge. Ikke i årevis, men trolig i uker eller måneder, opplyser etterforskningsleder Atle Lothe Pedersen hos politiet i Trondheim til NTB.

– Vi har ingen holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt her, det er ingen tegn til det, understreker Pedersen.

Politiet har ingen sikker identifikasjon på paret, men det er flere savnetsaker i Trøndelag som funnet vil bli sjekket opp mot.

Politiet tror paret har vært på tur. De hadde på seg turutstyr og var fullt påkledd, men var ikke på skitur.

Politiet oppgir å ha flere hypoteser om hva som kan ha skjedd med de to, men har ikke nok informasjon til at det er mulig å konkludere.

– Turgåeren er avhørt, og vi har gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Saken vil nå bli overlatt til politiets etterforskere, sier etterforskningslederen.

De to døde ble onsdag kveld sendt til obduksjon ved St. Olavs hospital i Trondheim.