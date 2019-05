Solberg håper 17. mai vil sjarmere Kinas tredje mektigste mann

innenriks

Li Zhanshu, som er den tredje høyest rangerte i Kina, har timet sitt norgesbesøk for å få med seg den norske 17. mai-feiringen. Da skal han og resten av den kinesiske delegasjonen få oppleve Stavanger i rødt, hvitt og blått.

– Kineserne har godt av å se hvordan vi feirer nasjonaldagen og hvordan vi fokuserer på frihet, barn og glede, i motsetning til de fleste andre land som har militærparader. Så håper jeg det virker sjarmerende, sa Solberg til pressen i etterkant av møtet.

Takket Solberg

Torsdag morgen hadde de to et halvtimes møte i regjeringens representasjonsbolig bak Slottet. Det kinesiske besøket er det mest høytstående siden 2010.

– Dette er en milepæl i vårt forhold, sa Solberg da de to utvekslet høflighetsfraser med pressen til stede.

Li, takket på sin side Solberg for å ha strukket seg langt for å gjenopprette relasjonen til Kina og minnet om at Norge var et av de første vestlige landene som anerkjente Kina og etablerte fulle diplomatiske forbindelser for 65 år siden.

Imidlertid havnet forholdet i fryseboksen etter tildelingen av fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010, og det tok seks år å tine det opp. Det innebar blant annet at arbeidet med en frihandelsavtale ble satt på vent.

– Åpent og fruktbart

Handel var derfor ett av hovedtemaene på det halvtimelange møtet, som Solberg beskriver som «åpent og fruktbart».

– Jeg har hatt møter med Kina som har vært mindre direkte enn dette, sier hun.

Overfor NTB avviser Solberg at handelskrigen mellom USA og Kina kan påvirke Norges handel med Kina, trass i at USA er blant våre viktigste allierte.

– Vi er ikke i noen skvis. Det som er aller viktigst for oss, er å få på plass frihandelsavtalen med Kina.

En frihandelsavtale med Kina kan gi ekstra eksportinntekter på 29 milliarder kroner over ti år. Men mye gjenstår før en avtale er på plass, blant annet enighet om rammevilkår for norske investorer og arbeidstakerrettigheter.

Lydteppe

Solberg tok også opp menneskerettigheter på møtet. Kina er blitt kritisert for sin behandling av den muslimske uigur-minoriteten i Xinjiang-provinsen, og onsdag demonstrerte Amnesty, Den norske Tibet-komité og Den norske Uigurkomiteen utenfor Stortinget i forkant av Lis møte med stortingspresident Tone Trøen.

Da sørget pro-kinesiske demonstranter for å legge et lydteppe over protestene.

– Dette har vi tatt opp i ulike forbindelser. Norge har blant annet tatt til orde for å sende internasjonale observatører til berørte områder, sier Solberg.

– Må ikke være naive

Derimot ble verken Kinas interesse for nordområdene eller anklagene om at Kina er en mulig kilde til sikkerhetstrusler som hacking berørt i dagens samtaler.

Solberg tror Kina blant annet er opptatt av tilgang til verdensrommet via nordområdene, men advarer samtidig mot å være naiv.

– Alle stormakters interesse for dette dreier seg om kontroll, herunder overvåking og sikkerhet, understreker statsministeren.

Torsdag skulle den kinesiske delegasjonen også møte Idrettsforbundet og andre aktører i idrettsmiljøet i Holmenkollen, ha audiens hos kong Harald på Slottet og delta på en konferanse om økonomi og handel hos NHO.

(©NTB)