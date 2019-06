Kvinne slått og ranet i Sandnes - to pågrepet

innenriks

To menn mistenkte etter episoden på Ruten i Sandnes er pågrepet, melder Sørvest politidistrikt på Twitter klokka 23.22.

–Godt politiarbeid på stedet ledet fram til to mistenkte personer, begge menn og kjenninger av politiet. De mistenkte er pågrepet og kjørt i arrest, skriver politiet.

– Dette er en alvorlig sak, sa operasjonsleder Jostein Reiestad til VG tidligere på kvelden.

Han opplyste da at det ikke later til at det er noen relasjon mellom de involverte og at det dermed dreier seg om blind vold.

Kvinnen ble kjørt til legevakt for en sjekk etter angrepet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.21.

