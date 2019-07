Mann døde etter arbeidsulykke på Mjåvann i Kristiansand

innenriks

Mannen døde på Sørlandet sykehus, skriver NRK.

Det ble utført livreddende førstehjelp etter at mannen hadde kommet i klem mellom en lastebil og en annen maskin, ifølge politiet. Han ble deretter fraktet til sykehuset i ambulanse

Politiet meldte om hendelsen i Mjåvannsvegen på Twitter like før klokken 8 torsdag morgen. De mottok meldingen fra AMK klokken 07.54.

Mjåvannsvegen er et industriområde i Songdalen kommune, og ulykken skal ha skjedd hos bedriften Norsk biobrensel, ifølge Fædrelandsvennen.

Den forulykkede jobbet for et nederlandsk firma som var hos bedriften for å hente en flishogger på 45 tonn. Under forberedelse til transport av maskinen, kom mannen i klem, får NRK bekreftet av daglig leder i selskapet, Ole Kristian Hodnemyr.

Mannen har jobbet for firmaet i flere år, og hadde god kjennskap til maskinene og rutinene.

Verken politiet i Agder eller brannvesenet kjenner årsaken til ulykken. Kriminalteknikere er på stedet, og politiet vil jobbe videre med teknisk og taktisk etterforskning.

(©NTB)