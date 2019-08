Kokevarselet på Askøy opprettholdes på ubestemt tid

innenriks

Etter 15 dager med kokevarsel har Askøy kommune besluttet å forlenge det, skriver Bergens Tidende.

– Vi ivaretar folkehelsen ved å opprettholde kokevarslet, sier avdelingsleder Anton Bøe for vann og avløp i Askøy kommune.

Kokevarselet ble sendt ut 1. august etter at det ble funnet E. coli i vannprøver i et nytt høydebasseng på Kleppe på Askøy. Høydebassenget hvor tarmbakterien Campylobacter ble oppdaget i juni, er stengt.

Nå jobber kommunen med å få stengt høydebassenget 125, hvor E. coli-bakterien ble funnet. Dette vil ta «minst noen uker», ifølge Bøe. Kommunen vil fortsette å sette ut vanndunker med rent vann inntil da.

Mandagen etter viste prøvene at det ikke var E. coli i vannet i høydebassenget, men kommunen velger likevel å ta sine forholdsregler etter at over 2.000 personer ble syke på Askøy tidligere i sommer.

Kommunen prioriterer å fase ut høydebassenget trinnvis, fremfor å finne ut hvordan bakterien havnet der. Kokevarslet vil også oppheves trinnvis etter hvert som område for område kobles om til et nytt høydebasseng.

Rundt 5.450 innbyggere er berørt av kokevarselet.

