Økning i antall harepest-tilfeller

Sykdommen harepest skyldes bakterien Francisella tularensis som kommer fra smågnagere. Tidligere i sommer ble bakterien påvist hos hare i Oppland, Hedmark, Østfold og Sogn og Fjordane.

Nå opplyser Folkehelseinstituttet at ti personer er blitt syke etter å ha blitt smittet i sommer, noe som er flere enn på samme tid de siste årene.

– Det er viktig at personer som ferdes i naturen, tenker over hvordan de skal unngå smitte, sier seniorforsker Tone Bjordal Johansen ved Folkehelseinstituttet i en uttalelse på instituttets hjemmesider.

Smitten finnes som regel i drikkevann etter at døde dyr har infisert brønner, bekker og andre vannkilder. Hunder og katter kan også overføre smitte til mennesker via slikking dersom de nettopp har bitt et sykt eller dødt dyr som har harepest.

Som regel tar det tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Vanligvis er det snakk om influensalignende symptomer, og harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika

