Bondelaget mener Mercosur-avtale er alvorlig for landbruket

innenriks

– Uansett størrelsen på innrømmelser til Mercosur, er det svært alvorlig å inngå en avtale om matimport fra disse landene. Det norske landbruket er sårbart for import, ikke bare på kjøtt. Selv små kvantum kan få stor betydning for det norske markedet som allerede er presset, sier leder Lars-Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Brasils president Jair Bolsonaro meldte fredag kveld at forhandlingene om frihandelsavtalen mellom det Mercosur og EFTA-landene er avsluttet og at en avtale er inngått. Lørdag formiddag bekreftet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) opplysningene.

Kylling og frukt

Den latinamerikanske handelsblokken Mercosur består blant annet av landbruksgigantene Brasil og Argentina. Landene er blant verdens største eksportører av storfekjøtt og kylling, samt svin, hvete, frukt og grønt.

I en epost til Nationen skriver Nærings- og fiskeridepartementet at Norge generelt har gitt tollreduksjoner for jordbruksvarer som en har betydelig import av. Ifølge departementet er det kun gitt «nye» importkvoter for kylling. Her tillates det import av 300 tonn kylling årlig. I tillegg er tollsatsen redusert spesielt på tropiske produkter og grønnsaker og frukt utenom norsk sesong.

– Har skjermet norske landbruksproduksjoner

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier i en pressemelding at regjeringen ved inngåelsen av avtalen lagt stor vekt på å ivareta norske landbruksinteresser.

– Det har vi fått til. Avtalen er godt forankret i norsk landbrukspolitikk. Sensitive norske jordbruksproduksjoner er skjermet. Dette gjelder for eksempel de gressbaserte produksjonene storfe og sau, der det ikke er etablert nye kvoter for import av verken meierivarer eller kjøttvarer. Dette er noe næringsorganisasjonene har vært veldig opptatt av, sier Bollestad.

Landbruks- og matdepartementet skriver samtidig at Norge har begrenset eksport av jordbruksvarer til Mercosur, men at produkter som vil få bedre markedstilgang inkluderer storfesæd, levende svin, oster, bearbeidede produkter, vann, øl, akevitt, kosttilskudd og huder og skinn.

(©NTB)