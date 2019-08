Politimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet

innenriks

Det opplyser politidirektoratet i en pressemelding lørdag ettermiddag.

I en epost til alle ansatte i Øst politidistrikt, fortalte Hasseldal i juni at han hadde utviklet et «nært vennskap» til Camilla Giske – leder for felles enhet for forebygging i politidistriktet.

Hasseldal opplyste videre at de ønsket å se om dette kan «utvikle seg til noe mer».

Giske har nå fått permisjon. Ifølge politidistriktet er Giske utlånt til Politihøgskolen i ett år, «med full arbeidsplikt», mens det er lyst ut et vikariat for stillingen hennes.

I pressemeldingen lørdag ettermiddag skriver politidirektoratet at politidirektøren har besluttet at vedtaket om permisjon skal vurderes av Politidirektoratet med tanke på gyldighet i et habilitetsperspektiv.

– Inntil saken er ferdig behandlet er politimester Hasseldal beordret til tjeneste i Politidirektoratet, skriver de.

Politidirektoratet opplyser samtidig at visepolitimester Ida Øystese i samme periode blir konstituert som politimester i Øst politidistrikt.

Steven Hasseldal sier selv i en pressemelding fra Øst politidistrikt at han imøteser Politidirektoratets gjennomgang av saken.

– Som nevnt i mediene har vi forsøkt å finne en løsning på denne vanskelige saken innenfor de retningslinjer og muligheter som finnes i Politiet. Om det har vært gjort noen feil eller feilvurderinger fra min side, er det viktig at dette kommer fram slik at vi kan justere og få rettet opp i dette, sier Hasseldal.

Øst politidistrikt opplyser samtidig at Hasseldal ikke har noen ytterligere kommentarer på det nåværende tidspunkt.

(©NTB)