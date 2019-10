Lesertallene synker på papir – øker digitalt

innenriks

Det viser de ferske lesertallene fra undersøkelsen Forbruker & Media.

Magasinlesingen går tilbake med 11 prosent for 2018/2019. Fire magasiner øker antall lesere, mens 66 magasiner går tilbake sammenlignet med 2017/2018.

Samtidig viser tallene at 83 prosent av Norges befolkning daglig bruker norske aviser enten på papir eller digitalt for å holde seg oppdatert. 67 prosent bruker daglig digitalt innhold, mens 39 prosent fortsatt får sine nyheter via papiraviser en gjennomsnittlig dag.

Hele 70 prosent av den digitale trafikken er nå på mobil, viser undersøkelsen fra Kantar.

VG er landets desidert største avis med 2.379.000 daglige brukere uavhengig av plattform. Dagladet har 1.295.000 daglige brukere, mens 755.000 personer daglig bruker Aftenpostens produkter enten digitalt eller på papir.

