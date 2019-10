Venstre-lederen: Jeg er best for partiet videre

innenriks

Venstre hadde tirsdag kveld sentralstyremøte der evaluering av valget sto på dagsorden. De siste dagene har det kommet flere meldinger om at mange vil ha endringer i ledelsen av partiet. Hele den sittende ledelsen har sagt at den vil fortsette. Mandag kveld gikk fristen ut for å melde kandidater til partiets ledertrio, melder NRK.

Etter at sentralstyremøtet i Oslo var over, møtte Trine Skei Grande pressen. Hun sier fremdeles at hun er den beste kandidaten, skriver VG.

– Det er fordi jeg tror jeg er best til å bringe partiet videre. Jeg vet hvor vanskelig og krevende dette er, og hvor mye det skal jobbes for å komme i mål. Da tror jeg også at jeg kan gjøre den snuoperasjonen som trengs, sier Grande til avisen.

Flere fylkeslag har gitt uttrykk for at de vil ha en ny partileder. Viken Venstre har sagt klart fra at de ønsker ny ledelse i partiet, og fylkeslaget i Sogn og Fjordane nevner ikke den sittende lederen i sin uprioriterte liste over navn som de mener bør inn i ledelsen av partiet. I Bergen Venstre vil de heller ikke fortsette med Grande som leder.

Sveinung Rotevatn har de siste dagene blitt lansert som en mulig arvtaker til ledervervet. Han sitter også i sentralstyret i partiet og deltok på møtet mandag kveld.

– Jeg stiller meg til disposisjon for valgkomiteen, og jeg er sentralstyremedlem, men jeg vil gjerne understreke at jeg synes Trine gjør en god jobb, og jeg har tillit til den jobben hun gjør, sier Rotevatn til VG.

