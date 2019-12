Ousland: – Den vanskeligste turen jeg har gjort

innenriks

– Det er en veldig, veldig stor opplevelse for meg å komme hit. Det var mange ganger underveis jeg trodde at vi ikke skulle klare det, sier Børge Ousland til VG om bord i skipet rundt klokken 00.30 lørdag kveld.

Ousland og Horn har forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august og ankom iskanten 12. september. Siden har de gått på ski over isen i Polhavet via Nordpolen.

– Det er en fantastisk bra følelse å endelig komme i mål etter 87 dager på isen. Mesteparten av dem i mørket med hodelykt. Jeg kan nesten ikke tro det. Det er helt utrolig, sier Ousland til avisen.

Han legger til at han er ved god helse etter den ekstreme turen.

Dramatisk mot slutten

På den siste strekningen har polfarerne gått sammen med hjelperne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme. Tirsdag kveld la de ut fra forskningsskipet Lance for å møte Ousland og Horn på isen i Polhavet nord for Svalbard. Ousland og Horn begynte å gå tom for mat og brensel.

Det har vært ruskete vær og vanskelig is i området der de to lagene skulle møtes. Horn måtte fredag reddes opp fra en råk som var siste hinder før møtet med hjelperne. Børge Ousland forteller at han fryktet det verste.

– Det var thriller hver dag. Og dramatikk. I går gikk Mike gjennom isen og det var helt på hekta at det gikk bra. Sånn har det vært hele veien med mye dramatikk.

Lørdag kom meldingen om at de hadde møtt hverandre og at de hadde satt kursen mot skipet. Tidlig lørdag kveld kunne mannskapet om bord se hodelykten til polfarene et stykke ut på isen, skriver VG.

Usikker is endret ekspedisjonen

Ousland og Horn krysser Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. De har brukt en såkalt packraft, en liten oppblåsbar kajakk, til å krysse råker i isen. Polfarerne har vært utendørs under ekstreme forhold i 87 dager.

Planen var egentlig å følge isen ned til Svalbard hvor de skulle bli hentet ut av Mike Horns seilbåt «Pangea», men isen var altfor usikker. I stedet blir de hentet ut av den utrygge isen med forskningsskipet Lance.

Ekspedisjonen blir avsluttet når Ousland og Horn har kommet seg til Longyearbyen. Først skal Lance navigere seg om lag hundre kilometerne sørover mot iskanten.

