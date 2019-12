Liten nedtur på Oslo Børs

innenriks

Omsetningen endte på vel 3,5 milliarder kroner. Energisektoren falt 0,8 prosent, sjømatsektoren endte ned 0,4 prosent og shippingsektoren gikk opp 0,3 prosent.

Fjord1 ble dagens vinner og toppet også omsetningslisten. Årsaken er at Havilas datterselskap Havilafjord Holding tirsdag kjøpte Fjord1-aksjer for 675 millioner kroner. Ifølge Finansavisen eier selskapet nå 66,5 prosent av ferjeselskapet.

Equinor ble skjøvet ned på andreplass og falt 1 prosent. Deretter fulgte Entra som hadde en kursvekst på 0,9 prosent og Yara som falt 1,1 prosent. Yara ble dagens taper blant de mest omsatte på hovedindeksen.

Oljeprisene løftet seg før helgen etter at Saudi-Arabia kunngjorde eksportkutt, og har siden vært stabil. Nordsjøolje ble ved 17-tiden tirsdag omsatt for 64,3 dollar i spotmarkedet, som er en oppgang på rundt 0,1 prosent i løpet av dagen. Amerikansk lettolje omsettes for 51,1 dollar fatet, som er 20 cent høyere enn mandag.

For de toneangivende børsene i Europa ble det en svak dag. I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 0,3 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris steg 0,2 prosent. Ved 17-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å falle 0,2 prosent.

På USA-børsene var den toneangivende S&P 500-indeksen rundt klokken 17 ned 0,3 prosent, mens Dow Jones hadde falt 0,4 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo med en nedtur på 0,1 prosent, mens Hongkong-børsen endte ned 0,2 prosent.

(©NTB)