Nedgangen i igangsetting av bygging av nye boliger fortsetter

– Salget holder seg stabilt, mens igangsettingen fortsatt er svak sammenlignet med tidligere år, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

I løpet av de siste ti årene er det bare i 2013 at det var lavere tall for igangsetting fra januar til november.

Totalt går tallet for salg av boliger ned 5 prosent i forhold til samme periode i 2018.

Igangsettingen av bygging av eneboliger har en nedgang på 8 prosent sammenlignet med perioden fra nyttår til november 2018. Salget går ned 15 prosent.

For leiligheter går igangsettingen ned 17 prosent sammenlignet med samme periode i 2018, mens tallene for fritidsboliger ligger 2 prosent under fjoråret.

Salget av leiligheter går derimot opp 1 prosent sammenlignet med denne perioden i fjor.

– Boliglånsforskriften ble ikke endret, men jeg er skuffet over at det ikke ble gjort mer for førstegangskjøpere, sier Jæger.

