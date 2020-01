Siktet mann løslatt i dobbeltdrapssaken i Bergen

innenriks

Det opplyser mannens forsvarer Anette Vangsnes Askevold til Bergens Tidende.

To menn på 36 og 56 år ble tidligere onsdag varetektsfengslet etter at en mann og en kvinne ble funnet døde ved Osavatnet i Bergen mandag. De er sammen med en tredje mann på 33 år siktet for drap eller medvirkning til drap.

33-åringen blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Onsdag ettermiddag opplyste politiadvokat Inger-Lise Høyland at alle de involverte i saken kjenner hverandre, og at de drepte i saken ikke var tilfeldige ofre.

Politiet har tatt beslag i en bil i saken, ifølge Bergens Tidende.

Politiets teori er at drapsofrene ble drept et sted og deretter fraktet til funnstedet. Trolig ble det brukt bil i transporten, ifølge BT.

Verken påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland eller politiinspektør Tore Salvesen ønsker å kommentere på spørsmål om en bil er beslaglagt.

Ingen av de drapssiktede er oppført som bileiere, ifølge offentlige registre.

Vitner sier til NRK at de observerte to biler på en grusvei søndag kveld nær stedet der de døde ble funnet mandag. Politiet kaller observasjonen veldig interessant.

Ifølge vitnet kjørte bilene sakte oppover grusveien. Begge skal ha vært eldre, norskregistrerte personbiler.

(©NTB)