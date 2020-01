Åtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen

innenriks

Aksjonen ble gjennomført med mannskaper fra Økokrim og Vest politidistrikt onsdag denne uken, og rettet seg mot seks eller sju steder i bergensområdet, ifølge Bergens Tidende.

Av de åtte siktede er sju løslatt fordi politiet anser at det ikke er fare for bevisforspillelse ved at de får gå fri. Den siste siktede vil bli løslatt i løpet av fredag.

– Vi pågrep åtte personer i saken, som alle er en del av samme sakskompleks, sier politiadvokat Torunn Strand.

Hun vil ikke opplyse om hva de åtte er siktet for.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere per nå, av hensyn til bevisforspillelse så tidlig i etterforskningen, men det gjelder økonomisk kriminalitet, sier hun.

Det skal både være kvinner og menn blant de pågrepne.

Opplysninger fra Skatteetaten skal være bakgrunnen for aksjonen, ifølge Bergensavisen.

