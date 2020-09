Politiet søker etter flere gjerningspersoner etter Bogerud-volden

innenriks

– Det er flere som ikke er funnet, og politiet jobber med å identifisere flere personer, sier vaktleder Roger Hjertø ved krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB lørdag ettermiddag.

Han sier at politiet gjennomgår videoovervåkingsopptak fra området og gjennomfører vitneavhør for å få oversikt over hvem som var involvert i voldshendelsen.

Politiet har imidlertid relativt god oversikt over hvem de er på utkikk etter.

– Dette er jo ungdom som er ganske godt kjent for dem som jobber her oppe, understreker Hjertø.

Fredag ble tre mindreårige personer siktet for grov kroppsskade etter voldshendelsen. To ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Den tredje ble varetektsfengslet i én uke, også med brev- og besøksforbud.

Åtte personer var involvert i voldshendelsen der 16-åringen ble skadd.

(©NTB)