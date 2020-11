LO krever krisetiltak for studenter

innenriks

LO mener tiltakene må på plass slik at studenter som har mistet deltidsjobben og store deler av inntekten under koronakrisen, får råd til å fullføre utdanningen. Det skriver FriFagbevegelse.

Midlertidig rett til dagpenger under koronapandemien og et eget koronastipend gjennom Lånekassa er LOs krav til strakstiltak.

I tillegg til strakstiltakene, krever LO at rett til dagpenger på varig basis må vurderes, en økning i lån og stipend fra Lånekassen, flere og rimeligere studentboliger og et løft i det psykiske helsetilbudet.

– Koronakrisen viser hvor sårbare studenter er for kriser og svingninger i arbeidsmarkedet, seier LO-sekretær Kristin Sæther.

– Vi er avhengig av at unge folk har tillit til velferdsstaten i krisetider når de virkelig har bruk for den. Det er de som skal bære den videre, sier Sæther.

I en epost til NTB skriver statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H) i Kunnskapsdepartementet at hun godt forstår at studenter som er permittert eller har mistet jobben, har det vanskelig, men understreker at dagpenger er for arbeidstakere uten noen annen form for inntektssikring.

– Men det har jo de fleste studentene heldigvis gjennom støtte fra Lånekassen. Vi vurderer hele tiden hva slags økonomiske tiltak vi skal sette inn, så blir dette verre, er det klart at vi må ta en vurdering på om vi skal gjøre noe ekstra for studentøkonomien, skriver hun.

