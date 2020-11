Økning i antall arbeidssøkere hos Nav

innenriks

Tallene viser også at dette er 9.300 flere enn ved utgangen av oktober, skriver Nav i en pressemelding fredag.

– Strengere smitteverntiltak treffer arbeidsmarkedet raskt. Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april, og ledigheten øker mest for de aller yngste. Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

109.000 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av oktober, noe som utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

