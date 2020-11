112 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

innenriks

Det er 51 mindre enn gjennomsnittet de siste to ukene, som var på 163 smittede per dag. Det er totalt 2.254 smittede i Oslo de siste to ukene, viser oppdaterte tall fra Oslo kommune.

Antall smittede siste døgn er 24 færre enn dagen før.

Samme dag i forrige uke ble det registrert 112 smittetilfeller.

Det er litt flere kvinner enn menn som er smittet de siste to ukene: 1.130 kvinner og 1.105 menn.

Bydelene Grorud, Bjerke og Stovner er hardest rammet i forhold til folketall med henholdsvis 206, 209 og 190 smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer 743 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i Grorud, 625 i Bjerke og 570 i Stovner.

Bydelene med flest smittetilfeller de siste to ukene er Alna (263) og Gamle Oslo (239).