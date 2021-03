Ap: Åpenbare svakheter ved regjeringens lønnsstøtte

innenriks

– Høyreregjeringen gjør ikke nok for å forhindre utbytting av ansatte i bedriftene: gamle permitterte inn, nye permittere ut. Det er feil og vil ikke få Arbeiderpartiets støtte i Stortinget, sier finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen i Ap.

Han sier det nå må komme på plass en lønnsstøtteordning for å folk tilbake i arbeid, men at regjeringens foreslåtte tiltak har åpenbare svakheter. Den forhindrer ikke at selskap kan permittere andre ansatte, mener han. Han viser til at flere selskaper allerede har utnyttet kriseordningene og betalt utbytte til eierne til tross for at de har sagt opp ansatte og mottatt krisestøtte.

– Dette er en forspilt sjanse fra Sanner. Krisepenger skal redde de ansatte, ikke aksjonærene. Mer fleksibilitet for bedriftene viser at Sanner har misforstått igjen, sier Knutsen.

