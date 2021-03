Flertall i folket tror pandemien blir verre

innenriks

Nå i mars oppgir 53 prosent at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 20 prosent tror på reduksjon, mens 26 prosent forventet at antallet forblir uendret. Det viser Norsk koronamonitor fra Opinion.

Andelen som forventer økt smitte ligger 15 prosentpoeng høyere enn i februar.

16 prosent frykter at koronautbruddet i Norge vil vare i opptil et halvt år til, mens et flertall på 53 prosent sier opptil ett år. Nesten hver tredje nordmann tror det vil vare enda lenger.

– Selv om det kommuniseres at slutten på pandemien er nær og vaksiner rulles ut, er nordmenns vurdering av pandemiens varighet omtrent den samme i dag som den var i høst og før sommeren, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

