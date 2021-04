Vaksineprofessor: Utenkelig at FHI godkjenner J & J-vaksinen torsdag

innenriks

Bruken av vaksinen er satt på vent i USA, mens produsenten selv har varslet at den utsetter utrullingen av vaksinen til Europa. Den skulle ha kommet til Norge i midten av april.

Folkehelseinstituttet opplyser at det vil bli tatt en avgjørelse både om Johnson & Johnson-vaksinen og AstraZeneca-vaksinen torsdag. Den amerikanske vaksinen granskes etter svært sjeldne, men alvorlige sykdomsforløp som minner om bivirkningene norske forskere mener skyldes AstraZeneca-vaksinen.

Anne Spurkland, immunolog og professor ved Universitetet i Oslo, tror ikke FHI vil godkjenne vaksinen nå.

– Når det allerede har kommet signaler som peker i retning av at Johnson & Johnson-vaksinen kan gi samme bivirkninger som AstraZeneca, skjønner jeg veldig godt både at den settes på vent og at utrullingen stanses, sier hun til VG.

– Jeg tror at Folkehelseinstituttets vurdering vil sammenfalle med FDA og Johnson & Johnson. Samtidig tror jeg at FHIs avgjørelse ville blitt fattet helt uavhengig av hva de velger å gjøre i USA, sier Spurkland.

