Nesodden vil ikke gi fra seg vaksinedoser til nabokommunene

– Vi er i sjokk og vantro over at vi ikke er blant kommunene som er foreslått at skal få flere vaksiner, sier fungerende ordfører Eivind Hoff-Elimari (MDG) til VG.

Planen i øyeblikket er at 24 kommuner på det sentrale Østlandet skal få en langt større andel av vaksinedosene enn de gjør i dag, tidligst fra uke 23. Det gjelder samtlige av Nesoddens naboer. Både Frogn og Asker, som skal motta flere doser, har hatt et lavere smittetrykk de siste ukene enn Nesodden.

– Alle rundt oss får ekstra vaksiner, mens vi skal gi fra oss vaksiner til kommuner som over tid har hatt lavere smittetall enn oss, sier Hoff-Elimari.

Han sier Nesodden vil gå i dialog med myndighetene for å rette opp det han kaller et arbeidsuhell.

