12 prosent planlegger utenlandsferie i sommer

innenriks

Undersøkelsen som Kantar har gjort for NRK, viser at 12 prosent planlegger utenlandsferie, mens 71 prosent sier de blir hjemme også denne sommeren.

9 av de 12 prosentene svarer at de ønsker ferie i utlandet hvis det er mulig, mens de resterende 3 prosentene svarer at de uansett reiser til utlandet i deler av ferien.

1.687 personer har deltatt i undersøkelsen perioden fra 11. til 14. juni.

– Av dem som har sommerferie, reiser normalt seks av ti utenlands. Vi tror det handler om at den siste tiden har vært preget av lite forutsigbarhet, og at det fremdeles er mye uvisshet om hva som er mulig i juli, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, til NRK.

63 prosent svarer at de vil feriere i Norge, mens 8 prosent svarer at de blir i hjemkommunen. 16 prosent svarer at de ikke har klare planer.

Det siste døgnet er det registrert 219 koronasmittede i Norge. Det er ni flere enn samme dag i forrige uke.

