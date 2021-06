Erna Solberg til VG: Klart for trinn tre i gjenåpningen

innenriks

– Det er gjort noen justeringer, men i all hovedsak er trinn tre slik vi har redegjort for tidligere, sier hun til avisa uten å ville gå konkret inn i hva som kommer på pressekonferansen klokken 13.

Statsministeren sier at det fortsatt vil være behov for kontroll, særlig på grensen.

– Det kommer til å komme flere folk fordi smittetrykket i mange land i Europa er på vei ned og det blir mer reising, sier hun.

Synkende smittetall, færre koronapasienter på sykehusene og flere som har fått både en og to vaksinedoser, er bakteppet for at regjeringen nå tar samfunnet enda et skritt i retning tilbake til normalen.

Flere lettelser

Forrige gjenåpningstrinn ble iverksatt natt til torsdag 27. mai. Regjeringen har tidligere sagt at de vil bruke om lag tre uker til å vurdere situasjonen og gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn.

Det er ventet flere lettelser i trinn tre, blant annet vil det bli mulig å ha inntil 5.000 tilskuere på idrettsarrangementer. Samtidig øker antallet gjester man kan ha på besøk, fra 10 til 20.

Dessuten ligger det an til at skjenkestoppen ved midnatt oppheves. Her kan det være egne lokale regler som overstyrer, for eksempel er det slik i Oslo.

Etter gjenåpningsplanen ligger det også an til en åpning for at breddeidretten kan åpnes. Hvis regjeringen følger planen, åpnes det for trening med unntak fra enmeterskravet slik at kontaktidrettene kan gjenoppta sin aktivitet.

Topptungt

Det er også blitt varslet at det globale reiserådet kan bli avviklet dersom dette er smittevernmessig forsvarlig. Dette reiserådet gjelder i utgangspunktet til 1. juli.

Trinn tre er det nest siste i regjeringens gjenåpningsplan.

Regjeringens pressekonferanse blir topptung fredag. I tillegg til statsministeren deltar Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby og KrF-leder og barne- og omsorgsminister Kjell Ingolf Ropstad.

I tillegg vil helseminister Bent Høie (H), justisminister Monica Mæland (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg delta på pressekonferansen.