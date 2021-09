innenriks

Overfor Aftenposten innrømmer Ropstad at han la en plan for hvordan han kunne unngå skatt på statsrådsboligen gjennom å opplyse at han dekket utgifter på foreldrenes hus, noe han ikke gjorde.

– Jeg gjorde en dårlig vurdering i 2020. Det vil jeg beklage, sier han.

Han opplyser at han er i dialog med Skatteetaten og at han vil betale det han skal betale.

Ifølge Aftenposten skulle Ropstad ha betalt 175.000 kroner i skatt.

