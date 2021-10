243 millioner til TV-aksjonen

innenriks

Det opplyser organisasjonen sent søndag kveld.

– Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt til vårt arbeid for å bekjempe barneekteskap, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Pengene som samles inn i år, går til arbeidet mot barneekteskap.

Regjeringen har gitt 50 millioner kroner.

– Barneekteskap svekker jenter og kvinners tilgang til helsetjenester, fratar dem muligheten til utdanning og gjør det vanskelig å delta i samfunns- og arbeidslivet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det største gjennomsnittsbeløpet per innbygger er det Svalbard som står for, med 564,20 kroner. Så følger Utsira med 413,07 kroner og Træna med 270,77 kroner. For landet som helhet er snittbeløpet per innbygger 45,11 kroner, ifølge oversikten.

Av fylkene ligger Rogaland på topp, med 54,78 kroner per innbygger i gjennomsnitt, fulgt av Vestland (48,70 kroner) og Innlandet (47,48 kroner).

Det største beløpet som har kommet inn ved en TV-aksjon, var i 2014, med 253 millioner kroner. Da hadde Kirkens Nødhjelp aksjonen med temaet «Vann forandrer alt».

