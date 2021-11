Børsen åpner bratt ned

innenriks

Det var på forhånd ventet at børsen skulle åpne negativt. Oljeprisen falt rundt 3 prosent og bidro til at kronekursen svekket seg.

I tillegg preget økt omikron-frykt utviklingen på de asiatiske børsene etter at Moderna gikk ut med en uttalelse om at vaksinen deres ikke var like effektiv mot denne nye varianten. Selskapet framholdt at det kunne ta flere måneder før man har et tilstrekkelig omfang av oppdaterte vaksiner, poengterer makroøkonom Kyrre Aamdal i morgenrapporten til DNB markets.

Et kvarter etter åpning lå hovedindeksen på 1.173,7 poeng, etter et fall på 1,2 prosent.

(©NTB)