Manchester United slo tilbake etter mesterliga-exit

Mourinho har stått i stormen etter det pinlige 1-2-tapet for Sevilla i mesterliga tirsdag. Portugiseren svarte på kritikken med en 12,5 minutters tirade under fredagens pressekonferanse, og var ute etter å gjenreise publikums tillit i lørdagens kvartfinale i FA-cupen.

Hjemmelaget på Old Trafford måtte imidlertid ha to dødballer for å knekke Brighton. Etter 37 minutter svingte Nemanja Matic et frispark inn mot Romelu Lukaku og kraftspissen headet inn 1-0.

Manchester United leverte ikke varene etter pause, men etter en ny dødball økte hjemmelaget ledelsen. Målet var veldig likt det første med en innsvinger fra venstre mot bakre stolpe, men denne gangen var det Matic som satte hodet på ballen.

Brighton klarte ikke snu det og Manchester United skal spille semifinale på Wembley, til tross for at de ikke overbeviste.

– Jeg likte ikke kampen. Vi mangler personlighet og vi så ikke ut til å ha lyst til dette. Vi spilte ikke som vi skulle. Jeg er glad for resultatet, men ikke for prestasjonen, sa Mourinho til BT Sport.

Brighton tok over

I første omgang kombinerte Juan Mata og Anthony Martial på lekkert vis, men Ezequiel Schelotto avverget en fin scoring etter halvtimen spilt.

Brighton var mer med i andre omgang og Pascal Gross leverte en markkryper som strøk utsiden av stolpen etter 51 minutter.

Seks minutter senere tvang Jürgen Locadia Sergio Romero ut i full strekk med et skudd fra 20 meter, men Manchester United beholdt nullen.

Tottenham videre

Brighton presset på for utligning, men i stedet var det Matic som punkterte kampen og sendte Manchester United videre.

Tottenham skaffet seg semifinalebillett tidligere lørdag. Tottenham hadde ingen problemer å ta seg forbi Swansea, og vant 3-0 på Liberty Stadium i Wales.

Søndag møtes Wigan – Southampton og Leicester – Chelsea i kampen om de to siste billettene.

