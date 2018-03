Norsk EM-seier i ujevn kamp

sport

I annen omang kladdet det samtidig for de norske jentene. Den vant Kroatia med ett mål.

– Vi er glade for disse to poengene. De er viktige. Dette er et godt steg på vei mot EM, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viasat 4 etter kampen.

Han så både positive og negative ting å ta med seg videre.

– Det var mye positivt. Vi scorer godt over 30 mål og kom til enda flere sjanser. Bakover falt vi litt i fokus og intensitet i andre omgang. I tillegg slapp vi inn noen mål for mye med tanke på hva vi mener vi er gode for, oppsummerte landslagssjefen.

Lunde «stengte» målet

De norske jentene somlet ikke med å feste grepet om kampen i den kroatiske hovedstaden Zagreb. De fire første målene kom fra de tilreisende, mens Kroatia brukte seks minutter på å komme i målprotokollen.

Etter ti minutters spill hadde mannskapet til Thorir Hergeirsson økt ledelsen til 9-3. Deretter så de norske jentene seg aldri tilbake.

Halvveis ledet Norge 18-10, mye takket være at keeperveteranen Katrine Lunde stengte målet i en ti minutter lang periode mot slutten av omgangen. Vipers-stjernen hadde en redningsprosent på 41 før pause.

Slurv

I annen omgang fikk Lunde avløsing i målet av Silje Solberg. Issy Paris-proffen klarte ikke stoppe kroatene i like stor grad som målvaktskollegaen.

Veronica Kristiansen, som fra neste sesong spiller i den ungarske storklubben Györ, ble Norges soleklare skytterdronning onsdag. Åtte mål på de første åtte avslutningene var uhyggelig sterke saker. Til slutt endte hun på ni mål.

I annen omgang slurvet de norske jentene uvanlig mye, men seieren var aldri truet.

– Vi spilte dårlig i annen omgang. Det er ikke godt nok, sa Amanda Kurtovic etter kampen.

Onsdagens kamp var den tredje i EM-kvalifiseringen for Norge. De to foregående mot Ukraina og Sveits endte begge med seier. Kroatia slo på sin side Sveits, mens de tapte for Ukraina.

Norge møter Kroatia på hjemmebane kommende søndag i Nadderudhallen.

Mørk ute – Mørk inne

Nora Mørk røk korsbåndet da hun ble skadd i mesterligakampen mot danske Nykøbing Falster i februar. Det innebærer et seks måneder langt skadeavbrekk for Györ-proffen, som ikke spiller EM-kvalkampene for Norge.

Mørk har samtidig vært i strid med ledelsen av Norges Håndballforbund etter at hennes private bilder havnet på avveie i fjor. Norges største stjerne truet med å avslutte landslagskarrieren, men nylig kom hun til enighet med håndballpresident Kåre Geir Lio om å fortsette.

Lillesøster Thea Mørk var på sin side tilbake i landslaget onsdag. I Camilla Herrems fravær (skal bli mamma) kan Larvik-spilleren stå foran et lite gjennombrudd i den norske drakta.

EM i Kroatia spilles i desember.

