Griezmann, selvfølgelig!

21 minutter var spilt da Atlético Madrid tok ledelsen 1-0, og hvem andre enn Antoine Griezmann var mannen bak. Det sto nesten skrevet i kortene med den bakgrunnen og historikken som måltyven har.

27 år gamle Griezmann vokste opp bare seks mil unna finalebyen Lyon i byen Macon, men han fikk aldri sjansen i distriktets flaggskip Lyon. Klubben ville rett og slett ikke ha ham. Lyon mente han var for liten og puslete.

I stedet ble det spill i andre lokale klubber før han ble plukket opp av Real Sociedad som tenåring i 2008. I 2014 gikk ferden videre til Atlético Madrid, og nå spekuleres det i at Barcelona blir neste arbeidsgiver for målgarantisten.

Scoringer i fotball kommer ofte som følge av feil, og slik var det denne gangen også. Griezmann fikk ballen av Gabi etter rene gavepakker fra Marseilles keeper og forsvar.

Da eksploderte det på et fullstappet Stade de Lyon. Den franske landslagsspissen skapte følelser.

– Jeg er kjempeglad. jeg har jobbet i mange år for å oppleve slike øyeblikk. Jeg flyttet hjemmefra da jeg var 14 år for å få det til. I kveld skal vi feire. Familien er på plass. Hatten av for Marseille. De er et godt fotballag, sa Griezmann.

Skade

Det ble ikke lettere for Marseille da lagets kaptein og stjerne Dimitri Payet forlot banen gråtende med skade omtrent da halvtimen var spilt. Om ikke Atlético Madrid var favoritt før kampen, så ble det i hvert fall slik da turneringens assistkonge måtte forlate arenaen.

Payet ble erstattet av Maxime Lopez, og ham er det ikke samme kvalitet over.

Skaden er heller ikke godt nytt for Payet med tanke på VM i Russland. Frankrike nominerer sin bruttotropp til mesterskapet torsdag.

Det så bra ut for Marseille i startminuttene. Allerede etter tre minutter spill kunne laget ha tatt ledelsen. Valère Germain fikk plutselig ballen alene med keeper, men skuddet hans gikk over mål. Det franske laget åpnet best. Det hadde mest ballinhav og skapte det som var av farligheter, men det holdt ikke lenge.

Det ble ganske raskt klart at spanjolene var det klart beste laget.

– Det første målet til Griezmann ble det som snudde det hele. Fram til da hadde vi stresset forsvaret deres, sa Marseille-forsvarer Adil Ramil.

Historie

Sju minutter ut i 2. omgang kom mål nummer to, og igjen var Griezmann i hovedrollen. Han spilte vegg med Koke og kom seg elegant og fryktløst gjennom. Alene med keeper var den hjemvendte sønnen sikker, og han vippet ballen iskaldt og kontrollert over Marseilles keeper Steve Mandanda.

Marseille var nær redusering ti minutter før full tid da innbytter Kostas Mitroglou headet knivskarpt i stolpen utenfor rekkevidden til Atlético Madrids keeper Jan Oblak.

To minutter før full tid var det definitivt. En umarkert Gabi på bakre stolpe smelte ballen nådeløst i nota til 3-0 og utklassing.

Marseille vant den første mesterligafinalen i 1993, men det er uansett Atlético Madrid som er den mest meritterte av disse klubbene, og beviselig er det et knakende godt fotballag.

Madrid-klubben har vært i 13. finaler i europeiske storturneringer, og vant også den aller første europaligafinalen tilbake i 2010. To år senere gjentok klubben bedriften, og onsdag kveld fullførte de trippelen.

