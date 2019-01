Thingnes Bø satte Fourcade på plass i Oberhof

sport

Stryningen måtte se en ledelse på 20 sekunder fordufte da han bommet én gang på nest siste skyting. Plutselig hadde han Fourcade rett bak seg.

Men da erkerivalene var innom standplass for siste gang, var det Thingnes Bø som taklet presset best. Riktignok pådro han seg sin tredje bom for dagen, men Fourcade rotet seg bort med to bomskudd.

Etter det så aldri Thingnes Bø seg tilbake i det tette snøværet Han var i mål 15,1 sekunder foran det tyske hjemmehåpet Arnd Peiffer. Lukas Hofer ble nummer tre. Italieneren var ytterligere sju tidels sekund bak vinnertiden.

Fourcade utenfor pallen

Nok en gang mistet Fourcade dyrebare poeng i sammenlagtkampen. Franskmannen var i mål på fjerdeplass og ble slått med 32,6 sekunder.

Thingnes Bø startet lørdagens jaktstart 25 sekunder bak russiske Alexander Loginov. Han skjøt feilfritt på første skyting, og dermed var han i tet med nesten ti sekunder.

Ledelsen hadde doblet seg da lillebror Bø hadde vært innom standplass for annen gang. Det gjorde den selv om nullen sprakk og måtte i strafferunden. Heldigvis for hans del slet konkurrentene like mye eller mer med de røffe forholdene.

Vunnet sju av ti

Men luken var borte vekk da 25-åringen pådro seg en ny bom under tredje skyting. Samtidig skjøt Fourcade perfekt. Franskmannen øynet muligheten til å tukte sin norske rival.

Den sjansen tok han ikke vare på. I stedet bukket han selv under for presset da det skulle avgjøres.

Lørdagens verdenscupseier var Thingnes Bøs sjuende av ti mulige i vinter. Fourcade, som har vunnet sammenlagt de sju siste årene, har bare gått seirende ut av to renn så langt denne sesongen.

