Omstridt straffespark sendte Japan videre

Også Qatar, som skal arrangere VM-sluttspillet i 2022, sikret avansement søndag. Almoez Ali scoret fire ganger da Nord-Korea ble knust 6-0 foran bare 300 tilskuere.

Japan, som har vunnet asiamesterskapet fire ganger, sløste med sjansene søndag. Harguchi traff tverrliggeren etter bare to minutter, og Takumi Minamino misset flere store muligheter. Laget fikk hjelp fra dommeren da Haraguchi gikk i bakken i duell med Ahmed Al-Mahaijri. TV-bildene tydet på at det knapt var kontakt mellom de to.

Oman ble ikke blidere innstilt overfor dommeren da laget selv ble nektet straffespark rett før pause etter at Yuto Nagatomo handset.

– Jeg har sett det om igjen, og jeg er 100 prosent sikker på at det burde vært straffe. Mot et lag som Japan trenger man litt flaks, men vi fikk ingenting, sa Omans landslagssjef Pim Verbeek.

Japan har vunnet begge sine første kamper med ett måls margin, men har ikke overbevist. Oman hadde store sjanser til å utligne.

Tidligere tok Qatar seg videre i nesten total stillhet foran så godt som tomme tribuner i Al Ain.

Konflikten mellom Qatar og golfnaboene som mener at landet støtter terrorisme gjør det nesten umulig for supportere fra Qatar å komme inn i Forente arabiske emirater.

– Spillerne kjenner situasjonen og håndterer den, sa landslagssjef Felix Sanchez.

Ali er oppe i fem mål i turneringen etter de fire han satte inn søndag. Qatar står med full poengpott og 8-0 i målforskjell etter to kamper. Saudi-Arabia er også videre fra gruppe E etter to seirer.

En rekke lag har sikret plass i cupspillet selv om det gjenstår en runde i gruppespillet.

