Witsel sikret seier for Dortmund i toppoppgjør

Witsels forrige Dortmund-scoring kom i 1. serierunde, også da mot RB Leipzig. Siden har han spilt samtlige kamper for serielederen, men målene har uteblitt. Etter 20 minutter i lørdagens Bundesliga-oppgjør fikk han igjen hull på byllen.

En corner ble slått inn fra venstre. Der raget Lukasz Piszczek høyest og stusset til Witsel bakerst i feltet. Han hamret ballen via tverrliggeren og i nettet.

Med det sikret han tre viktige poeng. Dagen før vant tabelltoer Bayern München 3-1 borte mot Hoffenheim. Det skiller seks poeng mellom de to rivalene.

– Jeg er glad for å score slik jeg gjorde i den første kampen, men jeg er enda mer glad for at vi tok tre poeng. Dette var en veldig viktig seier for oss etter vinterpausen, sa den belgiske matchvinneren etter kampen.

Også tabelltreer Borussia Mönchengladbach tok tre poeng lørdag. Det gjorde de etter å ha slått Leverkusen 1-0 på bortebane. Franske Alassane Pléa scoret vinnermålet. Eintracht Frankfurt klatret til 5.-plass med 3-1-seieren hjemme mot Freiburg. Opp til Bayern på 2.-plass skiller det ni poeng.

I de øvrige kampene vant Fortuna Düsseldorf 2-1 borte mot Augsburg, Werder Bremen slo Hannover 1-0 og Mainz vant 3-2 borte mot Stuttgart.

