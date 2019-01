Vålerenga vant storkampen og tok tilbake tabelltoppen

sport

To sene scoringer i midtperioden, én av Tobias Lindström i overtall, samt én av Colin Spaberg Olsen, ga bortejubel foran det som var et rekordstort publikum. 7115 tilskuere er det meste Storhamar har hatt i sin egen storstue i serien.

Vålerenga er i storform. Ni strake seirer har hjulpet Oslo-laget på veien mot tabelltoppen. Åtte av dem har kommet i ordinær tid, mens den siste seieren var mot Stavanger Oilers etter straffeslag. Nettopp Oilers er nå nummer to på tabellen. Rogalendingene overnattet som serieledere etter lørdagens 5-2-kamp mot Ringerike, men er nå to poeng bak VIF.

Storhamar følger på tredjeplass, fire poeng bak toppen.

Pangstart for Vålerenga

Det var Vålerenga som kunne juble sist, og det var også gjestene som scoret først. 10 minutter var spilt da Martin Laumann Ylven lurte inn 1-0 bak Oskar Östlund i Storhamar-buret.

Snaue to minutter senere var ledelsen doblet. Torsdag ble det markert at Brede Csiszar nylig rundet 500 kamper for Vålerenga. I sin 503. opptreden gjorde han 2-0-målet mot Storhamar.

Hjemmelaget lot seg ikke skremme. De slo kraftig tilbake i begynnelsen av den andre perioden. To scoringer av Aaron Irving i overtall sørget for uavgjort, før mål av Lindström og Olsen i andre halvdel avgjorde kampen for bortelaget.

Storhamar forsøkte desperat å skape spenning, men uten hell.

Dermed har Vålerenga tre seirer mot erkerivalen denne sesongen, én av dem etter overtid. Storhamar står med to stikk, ett av dem etter ordinær tid.

Lillehammer-seier

I den andre kampen i den norske toppdivisjonen måtte Lillehammer slite for seier borte mot Manglerud. Hjemmelaget ledet 3-1 i andre periode, men gjestene fra Oppland gjorde til slutt jobben og vant 5-4 etter forlengning.

Joey Benik ble den store helten for Lillehammer, som ligger trygt plassert på fjerdeplass. Manglerud ligger på sjuendeplass, men er ikke i fare for å rykke ned.

