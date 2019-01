Koteng: – Fiks det, Kåre!

sport

Koteng refererte i sin forklaring i Sør-Trøndelag tingrett til flere møter før og i starten av sesongen 2018, der styrelederen mener manglende sportslig utvikling og ledelse var tema. Han refererte blant annet til et møte 8. mai.

– Møtet fant sted hjemme hos meg klokka 20, og da var jeg innstilt på ha en form for monolog. Hele budskapet var som følger: Slik skal vi ikke spille fotball. Fiks det, Kåre! sa Koteng om møtet, som skal ha vart i sju minutter.

Koteng betegnet møtet som det «skarpeste» han hadde hatt med Kåre Ingebrigtsen, men sa at det foregikk «under god stemning».

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun har saksøkt Rosenborg for å få kjent avskjedigelsen i juli 2018 ugyldig. De krever også et større pengebeløp.

Et sentralt spørsmål i rettssaken er hvilken oppfølging de to trenerne fikk fra ledelsen i klubben. Ingebrigtsen og Hoftun sa i sine forklaringer tidligere tirsdag at de ikke ble utfordret på manglende resultater og utvikling og at sparikingen derfor kom som lyn fra klar himmel.

(©NTB)